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09 Aralık 2020 Çarşamba 23:25 | Son Güncelleme:

Kadınların ekmek yapmak için bir araya geldi, köy karantinaya alındı

Kadınların ekmek yapmak için bir araya geldi, köy karantinaya alındı
DHA

Kayseri'de, 150 haneli köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

Kayseri'de ekmek yapmak için bir evde toplanan kadınlarda virüs tespit edilince, 150 haneli köy karantinaya alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı. Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi.

Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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