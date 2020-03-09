Kadınlar Günü'nde iki öğretmenin feci sonu

Şanlıurfa’da görevli dört kadın öğretmen, dün sabah Gaziantep’e gezmeye gitmek için yola çıktı. Zümrüt Aslan’ın (29) kullandığı otomobil, önündeki TIR’a hızla arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek (28) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Aslan, Beyza Özayman (26) ile Seda Günenç’i (23) ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

2 ARKADAŞLARI YARALI



Acil serviste tedavi altına alınan yaralı sürücü Aslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada TIR şoförü İbrahim A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA - İHA)