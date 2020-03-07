Kadınlar günü şiirleri nelerdir? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şiirler!

Kadınlar gününde annesine, eşine, sevgilisine şiir ya da bugünün önemine yönelik anlamlı sözler göndermek isteyenler konu üzerine sık sık arama yapıyor. Yarın gerçekleşecek olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1921 yılından beri kutlanıyor. Birleşiş Milletler tarafından tanınan kadınlar günü için geri sayım başladı. Kadınlar Günü ile ilgili şiirlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANACIĞIM

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi.

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

(ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Her kadın kutsaldır,sakın unutma

Kutsal cennet serilmiş o kadına

Değer ver kadına,baksın tadına

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadın,en zirvede açan kardelen

Karlara inat çiçek açar kadın

Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadından kadına saygı duyalım

Onlara sahip çıkalım sevgiyle

Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın

Kadınlar günü kutlu olsun kalpten

Her güzelin eli öpülür,inan

Saygı sevgim senin olsun,ey kadın

Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın!

(SELİM TEMİZ)

KADIN HAKKI

Bak ağlıyor için için,

Hani nerde kadın hakları

Çalışırız geçim için,

Hani nerde kadın hakları

Meclislerden yerilmişiz,

Aklı kısa görülmüşüz,

Hep zorula verilmişiz,

Hani nerde kadın hakları

Kirmanını eğirmez mi,

Hamurunu yoğurmaz mı,

Seni beni doğurmaz mı,

Hani nerde kadın hakları

Tık demeden dövülürüz,

Ana avrat sövülürüz,

Sık sık evden kovuluruz,

Hani nerde kadın hakları

Derde yoğa alışığız,

Çilelerle buluşuğuz,

Birkez gülsek yılışığız,

Hani nerde kadın hakları

Hatuni'yim ne diyeyim,

Bitmezki daha sayayım,

Cevap verin de duyayım,

Hani nerde kadın hakları

(AŞIK HATUNİ)

KADINLARIMIZ

Kadın var güler yüzü,

Kadın var dinlenir sözü,

Kadın var anasının gözü,

Hep o söyler son sözü...

Kadın var dizlerini döver,

Kadın var ölesiye sever,

Kadın var korkma, sır ver,

Ölene kadar onunla gider...

Kadın var sevgi dolu,

Kadın var erkeğin eli kolu,

Kadın var belli olmaz sağı solu,

Bazen bir yağmur, bazen dolu...

Kadın var bilmez hileyi,

Kadın var çeker çileyi,

Kadın var unutmuş gülmeyi,

Öğretmişler ona kader demeyi...

Kadın var ömür törpüsü,

Kadın var sevda köprüsü,

Kadın var kavuşmaktır ülküsü,

Yanık olur hasret türküsü...

Kadın var tutar intizarı, dileği,

Kadın var bükülmez bileği,

Kadın var emirdir her isteği,

Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..

Ömürlü doğruyu söyler,

Kötüyü yerer, iyiyi över,

Bu dünyanın temeli böyle,

Böyle gelmiş böyle gider...

(ÖMÜRLÜ AKSOY)

VE KADINLAR

Ve Kadınlar;

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız

(NAZIM HİKMET RAN)