Kadınlar günü şiirleri nelerdir? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şiirler!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı ve güzel şiirler nelerdir? sorusu soruluyor. ABD'de başlayan kadınlar günü etkinlikleri daha sonra dünyaya yayıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada 1977 yılından beri coşkuyla kutlanıyor. Kadınlar günü şiirleri nelerdir? Kadınlar günü her yıl olduğu gibi bu yılda büyük rağbet görmeye devam ediyor.
Kadınlar gününde annesine, eşine, sevgilisine şiir ya da bugünün önemine yönelik anlamlı sözler göndermek isteyenler konu üzerine sık sık arama yapıyor. Yarın gerçekleşecek olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1921 yılından beri kutlanıyor. Birleşiş Milletler tarafından tanınan kadınlar günü için geri sayım başladı. Kadınlar Günü ile ilgili şiirlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANACIĞIM
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Kaç geceler bana ninni söylerdi,
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Uzun kış geceleri masal masaldı.
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi.
Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.
Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
(ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN)
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Her kadın kutsaldır,sakın unutma
Kutsal cennet serilmiş o kadına
Değer ver kadına,baksın tadına
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadın,en zirvede açan kardelen
Karlara inat çiçek açar kadın
Dağ zirvesi erkek,kadın bir çiçek
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadından kadına saygı duyalım
Onlara sahip çıkalım sevgiyle
Sezgisi güçlüdür sevgisi gibi
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın
Kadınlar günü kutlu olsun kalpten
Her güzelin eli öpülür,inan
Saygı sevgim senin olsun,ey kadın
Yaşam tadım adın,kutsaldır kadın!
(SELİM TEMİZ)
KADIN HAKKI
Bak ağlıyor için için,
Hani nerde kadın hakları
Çalışırız geçim için,
Hani nerde kadın hakları
Meclislerden yerilmişiz,
Aklı kısa görülmüşüz,
Hep zorula verilmişiz,
Hani nerde kadın hakları
Kirmanını eğirmez mi,
Hamurunu yoğurmaz mı,
Seni beni doğurmaz mı,
Hani nerde kadın hakları
Tık demeden dövülürüz,
Ana avrat sövülürüz,
Sık sık evden kovuluruz,
Hani nerde kadın hakları
Derde yoğa alışığız,
Çilelerle buluşuğuz,
Birkez gülsek yılışığız,
Hani nerde kadın hakları
Hatuni'yim ne diyeyim,
Bitmezki daha sayayım,
Cevap verin de duyayım,
Hani nerde kadın hakları
(AŞIK HATUNİ)
KADINLARIMIZ
Kadın var güler yüzü,
Kadın var dinlenir sözü,
Kadın var anasının gözü,
Hep o söyler son sözü...
Kadın var dizlerini döver,
Kadın var ölesiye sever,
Kadın var korkma, sır ver,
Ölene kadar onunla gider...
Kadın var sevgi dolu,
Kadın var erkeğin eli kolu,
Kadın var belli olmaz sağı solu,
Bazen bir yağmur, bazen dolu...
Kadın var bilmez hileyi,
Kadın var çeker çileyi,
Kadın var unutmuş gülmeyi,
Öğretmişler ona kader demeyi...
Kadın var ömür törpüsü,
Kadın var sevda köprüsü,
Kadın var kavuşmaktır ülküsü,
Yanık olur hasret türküsü...
Kadın var tutar intizarı, dileği,
Kadın var bükülmez bileği,
Kadın var emirdir her isteği,
Sever 'Hanım Ağa' denmeyi..
Ömürlü doğruyu söyler,
Kötüyü yerer, iyiyi över,
Bu dünyanın temeli böyle,
Böyle gelmiş böyle gider...
(ÖMÜRLÜ AKSOY)
VE KADINLAR
Ve Kadınlar;
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
(NAZIM HİKMET RAN)