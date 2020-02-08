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Kadını kurtarmak isterken katil oldu

Kadını kurtarmak isterken katil oldu

Sevgilisini parkta darp eden şahıs, kadına yardım etmek için araya giren Kadir’e de saldırdı. Boğuşma sırasında bıçaklanan maganda ölünce genç adam tutuklandı.

Konya Selçuklu’da birlikte yaşayan Özgür Duran ile Ayşe D. arasında 5 Şubat’ta kıskançlık tartışması çıktı. Darp edilen kadın evden çıkıp, parka gitti. Arkasından gelen Duran, şiddete devam etti. Bu sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker (20), kadına yardım etmek istedi. Ancak Duran, gence de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker’i yere yatırıp, yumrukladı. Boğuşma sırasında Kadir Şeker’in meyve soymak için yanında taşıdığı bıçak Duran’ın kalbine saplandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtarılamadı.

KAN İZİNİ TAKİP EDİP YAKALADILAR

Olay yerindeki kan izlerini takip eden polis, Şeker’i 1.5 km uzaktaki teyzesinin evinde yakaladı. Gözyaşlarıyla ifade veren Şeker, saldırganı korkutmak için bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen genç, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

KARINCAYI BİLE İNCİTMEZ

Oğlunun karıncayı bile incitmeyeceğini belirten baba Cengiz Şeker: “Fen lisesi mezunu. Doktor olmak istiyordu. Can kurtarmak için kendini feda etti.”

(AA - DHA)


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