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  3. Kadın kılığındaki katil komşusu çıktı

Kadın kılığındaki katil komşusu çıktı

Kadın kılığındaki katil komşusu çıktı

Adana'daki cinayetin detayları şoke etti! Kadın kılığına giren katiller komşu çıktı...

Soner KAN

Beyaz torba ele verdi

Adana Seyhan’da 17 Ağustos’ta Murat Kor, ablası Münevver Kor ile terasta otururken, motosikletli 2 kişinin tüfekli saldırısına uğradı. Yaralı Murat Kor, hastanede öldü. Saldırganların, tanınmamak için üzerlerine çarşaf giydiği tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın tüfeği ateşlerken yanında bulunan beyaz torbanın kaçış anında yerinde olmadığını gördü. 

26 ev tek tek arandı

Torbanın bir eve bırakılmış olabileceği ihtimali üzerine mahalledeki 26 ev tek tek arandı. Beyaz torbayı sakladığı belirlenen M.S. gözaltına alındı. Zanlı, Erkan İnci ve Cahit Akgüneş’in tüfeği 3 gün sonra geri alıp, parçalara ayırıp çöpe attığını söyledi. İnci Elazığ’da, Akgüneş de Adana’daki evinde yakalandı. Her iki zanlı tutuklanırken, M.S. ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. 

‘Eşine küfredince korkutmak  istedik’ 

Katil zanlısı İnci, ifadesinde “Murat, eşiyle kavga edip, ona ağır hakaretlerde bulunup, küfrediyordu. Bu duruma seyirci kalamayıp kendisini uyarınca beni tersledi. Cahit’i arayıp durumu söyledim. Öldürme amacımız yoktu. Sadece korkutmak istemiştik” dedi.

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