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  3. Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

Kadıköy'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğullarını vatandaşlar kurtardı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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