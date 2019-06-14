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14 Haziran 2019 Cuma 10:49 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:52

Kadıköy'de trafikte başıboş dolaşan atlar şaşkına çevirdi

Kadıköy'de trafikte başıboş dolaşan atlar şaşkına çevirdi

Kadıköy Yeni Sahra'da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı. Atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf eden sürücüler zor anlar yaşarken, atlar nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kadıköy Yeni Sahra'da yolda seyir halinde giden sürücüler üç başıboş atın yola çıkmasıyla şaşkına döndü. Atlar yolun ortasında giderken, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların arasından geçen üç at trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf ettiler.
 
Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde atlar yolda ilerliyor. Sürücüler uzun süre atlara zarar gelmemesi için çaba sarf ediyor.
(İHA)

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