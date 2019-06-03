  • $5,846
  • 6,532
  • 246.463
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 07:25 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 07:25

Kadıköy'de ahşap konakta yangın söndürüldü

Kadıköy'de ahşap konakta yangın söndürüldü

Kadıköy'de restore edilmiş ahşap konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokağı'ndaki ahşap konakta, saat 05.00'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üç katlı konağın bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşların dumanı fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dernek binası olarak kullanılan konağın boş olması dolayısıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Konağın bitişiğindeki binada oturan bir kişi de köpeğiyle sokakta yangının söndürülmesini izledi.

(AA)

Eskiden Bir Başkaydı Ramazan Eğlenceleri | #Ramazanözel Bölüm 6

<p>Meddah, Karagöz, Ortaoyunu gibi geleneksel eğlenceler Teravih Namazı sonrası halkı neşelendiren e

Eskiden Bir Başkaydı Ramazan Eğlenceleri | #Ramazanözel Bölüm 6

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.