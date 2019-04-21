Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kaçırdıkları araba ile kaza yapıp yaralı olarak kaçtılar

Kaçırdıkları araba ile kaza yapıp yaralı olarak kaçtılar

Kaçırdıkları araba ile kaza yapıp yaralı olarak kaçtılar

Sivas'ta komşularının izinsiz olarak aldıkları otomobili ile kaza yapan 3 genç yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracı bırakan gençler kaçtı.

x

Edinilen bilgiye göre, Sivas merkez ilçeye bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde kaza yapan bir aracın içerisinde 3 yaralı bulunduğu bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde hurdaya dönmüş bir araçla karşılaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre hızla gelen aracın beton direğe çarptığı ve aracın içindeki 3 gencin yaralı olarak araçtan çıkıp kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 15 yaşlarındaki 3 gencin komşularının aracını izinsiz olarak aldıkları ve kazadan sonra kayıplara karıştıkları belirlendi. Kaza sonrası olay yerine gelen gençlerden birinin babası panik yaşadı. Baba polislerin verdiği suyu içerek sakinleşmeye çalıştı. Yaralı gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Demet Akalın'a ateş püskürdü
Oğlunu kaybeden Eşref Kolçak zor günler geçiriyor
Serenay Aktaş ve Hakan Sabancı yeniden bir arada
Nilperi'nin Bebek'te gece yürüyüşü
Sinan Akçıl'ın eski sevgilisinden evliliğe ilk yorum
Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa´deki kiliseler ile başkent Colo

Sri Lanka´da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 185 ölü, yüzlerce yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ölüme ramak kala genç kızı polis kurtardı