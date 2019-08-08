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Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 11.00 sıralarında, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi Çanakcı mevkisinde, A.B.'nin kendi arazisinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheli A.B.'nin evinde ve tarlasında arama yaptı. Yapılan aramada izinsiz kazı yaptığı belirlenen A.B. ile birlikte M.B., E.A. ve A.A suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Kazı alanında 6 hilti, 6 elektrikli fünyesi bulunan kara barut ile yapılmış patlayıcı madde, 8 menşei henüz tespit edilemeyen 25 santimerte boyunda el yapımı patlayıcı,1 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen toz madde, hava maskesi ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

 

 

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