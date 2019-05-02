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  3. Kaçak içki operasyonunda yakalanan 2'si dizi oyuncusu 4 kişi adliyede

Kaçak içki operasyonunda yakalanan 2'si dizi oyuncusu 4 kişi adliyede

Kaçak içki operasyonunda yakalanan 2'si dizi oyuncusu 4 kişi adliyede

Kayseri'de, 500 bin TL değerindeki 1500 şişe kaçak içkiyi piyasaya sürmek isterken, gözaltına alınan, 2'si uyuşturucuyla mücadele konulu dizide rol alan toplam 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana ve Mersin'den Kayseri'ye kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde ve binanın önündeki kamyonette yapılan aramada, plastik çöp kovalarının içine gizlenen, farklı marka ve türlerde 500 bin TL değerinde 1500 şişe kaçak içki bulundu. Kaçak içkilere el koyulurken, aralarında uyuşturucuyla mücadele konulu internet dizisi oyuncuları A.U. ve M.A.D.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Adana ve Mersin'den kaçak içkileri, şalgam suyu faturası kesilerek getirdikleri, sosyal paylaşım sitelerinde açtıkları farklı hesaplar üzerinden veya irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Dizi oyuncuları A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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