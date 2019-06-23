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  3. Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı

Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı

Kaçak avlanan 10 ton inci kefali suya bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 10 ton inci kefali, çaya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Alpaslan Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce balıkların göç ettiği Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, çayın iki noktasına çekilmiş 800 metre ağ ele geçiren ekipler, ağa takılan yaklaşık 10 ton inci kefalini suya geri bıraktı. Olay yerinde çuvallara doldurulmuş bir ton inci kefali de bulan ekipler, ağ ile avlanan balıkları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

AA

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