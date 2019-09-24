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  3. Kablo koptu, işçiler 300 metreden aşağı uçtu

Kablo koptu, işçiler 300 metreden aşağı uçtu

Kablo koptu, işçiler 300 metreden aşağı uçtu

Artvin Arhavi’ye bağlı Arılı Köyü’nde önceki gün hidroelektrik santralının enerji nakil hattında çalışan işçilere, kayan kablo makarası çarptı.

İşçilerden Recep Kılıç ve Orhan İnal, dengesini kaybederek 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Şantiye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 

3 saatte çıkartıldılar 

Kılıç ve İnal’ın cansız bedenleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yola çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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