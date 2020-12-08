Bu hafta kabine toplantısı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Özellikle koronavirüs salgını için yeni alınan tedbirlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler, kabine toplantılarını yakından takip ediyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, Kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu hafta kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı tarihinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTA AÇIKLANAN KORONAVİRÜS KISITLAMALARI

"(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz."

"Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

"Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

"Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."

"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

"Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

"Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."