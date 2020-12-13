Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı, hakkında detaylar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını kapsamında kabine toplantısında alınan tedbirler düzenlenen toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi gelişmeler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genle gede kamuoyuna sunuldu. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi kaynaklardan bir açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI NELER?

(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.