Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları belli oldu mu?

Kabine Toplantısı, hakkında detaylar belli oldu. Koronavirüs salgını kapsamında kabine toplantısında alınan tedbirler düzenlenen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi gelişmeler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge yayımlanmıştı. Toplantıda konuşulacak en önemli konulardan birisi ise Covid-19 aşısına yönelik çalışmalar olacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15:00 itibarıyla başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısında konuşulacak olan maddeler açıklandı. Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak. Toplantıda yeni ekonomik destek paketleri de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturacak.