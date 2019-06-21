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Kabataş'ta denizde ceset bulundu

Kabataş'ta denizde ceset bulundu

Beyoğlu Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sahile çıkarılan ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kabataş'ta saat 10.15 sıralarında denizde, iskele açıklarında ceset  gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, iskelenin 200 metre açıklarında bir erkeğe ait cesedi tekneye aldıktan sonra karaya çıkardı. Üzerinde Selahattin Düzcen (69) adına kayıtlı kimlik çıkan cesedin üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

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