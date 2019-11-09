Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekillerden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

Barkodun iki mucidinden biri olan Joseph Woodland hangisi üzerine yaptığı şekillerden ilham alarak barkod sistemini geliştirdiğini söylemiştir?

A: Sakız kağıdı

B: Sahil kumu

C: Pizza kumu

D: Çimento harcı

Doğru cevap: B Sahil Kumu