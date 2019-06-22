'Jolly Jumper' hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? 22 Haziran Milyoner Sorusu
Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? Sevilen yarışma programı yine izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatmayı başardı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümü ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster 22 Haziran’da yeni bölümüyle ekran karşısında izleyicilerle buluştu.
Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır?Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Red Kit'in atı Düldül
B: Tenten'in köpeği Fındık
C: Gargamel'in kedisi Azman
D: Çakmaktaşlar'ın dinazoru Dino
Doğru Cevap: Red Kit'in atı Düldül