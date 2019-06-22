'Jolly Jumper' hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? 22 Haziran Milyoner Sorusu

Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Jolly Jumper hangi çizgi karakterin orijinal adıdır?Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Red Kit'in atı Düldül

B: Tenten'in köpeği Fındık

C: Gargamel'in kedisi Azman

D: Çakmaktaşlar'ın dinazoru Dino

Doğru Cevap: Red Kit'in atı Düldül