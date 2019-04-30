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Japon Sanat Festivali 4 Mayıs'ta başlıyor!

Japon Sanat Festivali 4 Mayıs'ta başlıyor!

AISIN Group’un sponsorluğu’nda, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japon Müziği ve Sanatları Derneği, EPOS 7 Derneği, Sushico ve UNIQ Istanbul’un destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Japon Sanat Festivali ile “Japon Çocuk Bayramı” İstanbul’da da kutlanacak!

Çocuk Bayramının sembolü olan renkli koi balıkları ile süslenecek festival mekanında; Japon Sanat Merkezi’ne bağlı Türk ve Japon sanatçıların Sumi-e, Shodo, İkebana eserleri ve kimonolardan oluşan yüzden fazla eserle “9.NİTTOTEN SERGİSİ” de yapılacak olup Sergi 12 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler dileklerini yazıp kağıttan turna yaparak, Hiroşima Barış Müzesi’ne yollanacak “Bin Turna Kampanyası”na katılabilecekler.

Festivalde ayrıca Koto, Suşi, Sumi-e, Shodo, İkebana, Chirimen, Manga, Origami gibi çeşitli Japon sanatlarını tanıtan workshoplar, uzmanların Japon kültürünün çeşitli yönlerini anlatacakları konuşmalar ve ünlü sanatçı Atsuko Suetomi’nin çocuklarla birlikte vereceği “Anime Şarkıları Konseri” gibi çok sayıda etkinlik sizleri bekliyor. Japon kültüründe şelalenin üstüne sıçrayarak ejderhaya dönüşmeyi başaran koi balıkları, kararlılıkla çalışılırsa herşeyin başarılabileceğini temsil eder. Çalışarak ejderha olmak isteyen tüm çocuklar ve aileleri başta olmak üzere Japon kültürüne ilgi duyan herkesi Japon Sanat Festivali’ne bekleniyor. 

JAPON SANAT MERKEZİ

* Festival girişi, sergi ve konferanslar ücretsizdir. Sumi-e, Chirimen ve Koto vb. workshoplarına katılım ücretli olup kayıtlar festival alanında yapılacaktır. Program ve detaylar için: www.japonsanat.com

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