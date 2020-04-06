Jandarma, yavru köpeği önce kurtardı, sonra bakıma aldı
Uşak'ta kafası konserve kutusuna sıkışan yavru köpek veteriner hekim kontrolünün ardından jandarma ekipleri tarafından bakım altına alındı.
Ulubey ilçesinde, kafasına konserve kutusu sıkışan köpek yavrusu jandarma tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güzergahında bulunan köpek yavrusunun kafasına konserve kutusunun sıkıştığını fark etti. Köpeğin başındaki kutu, jandarma tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri, köpek yavrusuna ve bölgedeki diğer hayvanlara mama verdi.