Jandarma, yavru köpeği önce kurtardı, sonra bakıma aldı

Ulubey ilçesinde, kafasına konserve kutusu sıkışan köpek yavrusu jandarma tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, devriye görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güzergahında bulunan köpek yavrusunun kafasına konserve kutusunun sıkıştığını fark etti. Köpeğin başındaki kutu, jandarma tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri, köpek yavrusuna ve bölgedeki diğer hayvanlara mama verdi.



Kafası konserve kutusuna sıkışmıştı... Jandarma bakıma aldı