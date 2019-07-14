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  3. İznik gölünde heyecan veren ihbar, ekipleri harekete geçirdi

İznik gölünde heyecan veren ihbar, ekipleri harekete geçirdi

İznik gölünde heyecan veren ihbar, ekipleri harekete geçirdi

İznik gölü İnciraltı sahilinden 10 metre açıkta yüzen bir vatandaş su dibinde gördüğü tarihi eseri yetkililere haber verdi.

Olay akşam üstü meydana geldi. Sahilde yüzen bir vatandaş su dibine daldığı sırada mermer olduğu sanılan iki blok taşı gördü. Tarihi eser olabileceğini düşünen vatandaş durumu hemen jandarmaya bildirdi. 

Olay yerine jandarma ekipleri geldi. Bazilika arkeolojik kazı ekibinden balık adamların daldığı bölgede yapılan incelemede buluntunun mimari blok olduğu tespit edildi. Bölgede salı günü yapılacak detaylı incelemenin ardından mermer parçanın hangi döneme ait olduğu ve niteliklerinin ortaya çıkacağı öğrenildi.

(AA)

 

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