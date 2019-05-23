İzmir'in Selçuk ilçesinde TIR'ın savrulan dorsesi taksiye çarptı

Bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir'in Selçuk ilçesinden Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi yönüne giden Ural İşçen'in kullandığı 09 T 4155 plakalı taksiye, virajda karşıdan gelen bir TIR'ın savrulan dorsesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle takta atan taksinin şoförü Ural İşcen ile yolcusu Hollandalı 2 turist yaralandı. Yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yapan yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yaralılar, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan yolda trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kuşadası'nda tatil yapan Hollandalı 2 turistin gezmek ve alışveriş yapmak için İzmir'e giderken kazada yaralandıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)