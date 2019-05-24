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  3. İzmir'in en genç muhtarı işlem parası yerine sokak hayvanlarına bağış parası alıyor

İzmir'in en genç muhtarı işlem parası yerine sokak hayvanlarına bağış parası alıyor

İzmir'in en genç muhtarı işlem parası yerine sokak hayvanlarına bağış parası alıyor

İzmir'in en genç muhtarı olan İsmail Bayraklı göreve geldiği günden beri örnek projeleri ile konuşuluyor. Bayraklı bu kez mühür ve imza parası yerine aldığı hayvanlara mama bağışı ile gündemde.

Türkiye'nin en geç ikinci, İzmir'in en genç muhtarı olan 21 yaşındaki İsmail Balıkçı, hedeflerini ve gelecek planlarını anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan İsmail Balıkçı, hedefinin; okulunu derece ile bitirip muhtarlık yaptığı ve doğup büyüdüğü Bayraklı'ya 'Kaymakam' olarak atanmak olduğunu söyledi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'nde "Genç muhtar adayı" sloganı ile yola çıkan İsmail Balıkçı, göreve gelir gelmez birçok örnek projeye imza attı. Seçim vaadi olan E-Muhtar uygulamasını hayata geçirerek iletişim kolaylığı sağlayan Balıkçı, yine seçim vaadi olarak vatandaştan mühür ve imza parası almıyor. Balıkçı, muhtarlık ofisinde yaptırdığı yardım kutusunda toplanan tüm paraları sokak hayvanlarına mama alarak harcıyor.

(Yeni Asır)

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