İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Menderes-Gümüldür karayolu Küner Kavşağı yönünde meydana geldi. Menderes yönüne giden Bekir Cirit yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Abdullah T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Muhammet S. yönetimindeki otomobil de Abdullah T.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada Bekir Cirit, Abdullah T. ve Muhammet S. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekir Cirit, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(DHA)