Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de yaşanan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de yaşanan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de yaşanan katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in katilinin kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre Bürge Yolbilir (17), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bürge'nin hayatını kaybettiği katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, cumartesi akşamı Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken, Semt Garajı yakınında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e çarptı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, B.K.'nın Sarnıç Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.K.'yı Sarnıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, B.K.'nın 0.89 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi