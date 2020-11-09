İzmir'de vicdansız vurgun! Ev arayan depremzedeleri sahte ilanla dolandırdılar

İzmir’de 10 gün önceki 6.6'lık depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar, taşınma telaşına başladı. Bir yandan emlak fiyatları yükselirken, vatandaşlar bir yandan da dolandırıcıların ağına düştü. Adalet Sitesi'nde kiracı olarak oturan Timurhan Akgün, internette bulduğu eşyalı-kiralık ev ilanındaki numarayı aradı.

PARAYI ALDI, TELEFON KAPANDI



Kendisini ev sahibi olarak tanıtan şahsın polis olduğunu söylediğini belirten Akgün, "İstanbul’da olduğunu söyledi. Depozitoyu yollarsam ilanı yayından kaldıracağını belirtip 2 gün sonra İzmir’e gelerek anahtarı vereceğine söz verdi. 2 gün sonra telefonu kapandı. 2 bin liram da gitti" dedi.