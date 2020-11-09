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  • İzmir'de vicdansız vurgun! Ev arayan depremzedeleri sahte ilanla dolandırdılar
09 Kasım 2020 Pazartesi 02:33 | Son Güncelleme:

İzmir'de vicdansız vurgun! Ev arayan depremzedeleri sahte ilanla dolandırdılar

İzmir'de vicdansız vurgun! Ev arayan depremzedeleri sahte ilanla dolandırdılar

Depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu. İnternetten sahte emlak ilanları hazırlayan vicdansızlar, aldıkları kaporalarla ortadan kayboldu.

İzmir’de 10 gün önceki 6.6'lık depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar, taşınma telaşına başladı. Bir yandan emlak fiyatları yükselirken, vatandaşlar bir yandan da dolandırıcıların ağına düştü. Adalet Sitesi'nde kiracı olarak oturan Timurhan Akgün, internette bulduğu eşyalı-kiralık ev ilanındaki numarayı aradı.

PARAYI ALDI, TELEFON KAPANDI

Kendisini ev sahibi olarak tanıtan şahsın polis olduğunu söylediğini belirten Akgün, "İstanbul’da olduğunu söyledi. Depozitoyu yollarsam ilanı yayından kaldıracağını belirtip 2 gün sonra İzmir’e gelerek anahtarı vereceğine söz verdi. 2 gün sonra telefonu kapandı. 2 bin liram da gitti" dedi. 

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