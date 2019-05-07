İzmir'de tefeci çetesine operasyon: Aynı aileden 19 kişi!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kamuoyunda ‘Büyüksular’ olarak bilinen gruba yönelik; silahlı çete kurup faizle borç para verdikleri, vatandaşlar üzerinde baskı kurdukları, tehdit, kasten yaralama, yağma ve tefecilik gibi suçları işledikleri yönünde çok sayıda şikayet ve kayıtların bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; şüpheli gruba 7 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip işlemlerinin neticesinde zikredilen grubun yönelik silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, kasten yaralama, tefecilik yapma, yağma suça azmettirme ve tehdit suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Operasyon emrinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Menemen ve İzmir genelinde 20 ayrı adreste çoğunluğu aynı aileye mensup 19 şahsı gözaltına aldı. Belirlenen adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA