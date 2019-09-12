Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6664
  • 6,2745
  • 274.738
  • 102308
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser operasyonunda heykel, tabanca ve kama ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin, çiftliğinde tarihi eser bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu çiftlik ve şüphelinin evindeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel başı, baş ve ayak kısmı olmayan çocuk heykeli, dedektör, 3 av tüfeği, etnografik eser olduğu değerlendirilen 4 tabanca ve eski eser olduğu tahmin edilen kama bulundu. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Beşiktaşlı futbolcunun mesajları ifşa oldu!
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>Olay Girne´nin Çatalköy bölgesindeki askeri birlikte meydana geldi. Askeri bölge içerisindeki kor

KKTC´de Askeri Bölgede Patlama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi kanser türüne hangi besin iyi gelir?

ABD arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları