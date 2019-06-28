İzmir'de taklit ürün operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirdi.

Taklit ürünler yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA