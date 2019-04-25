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İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz

İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz

İzmir’in Buca ilçesinde, iddiaya göre misafirlikten dönen İsmail Akkaya (43), sokakta uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hasan Şarlayan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe giden evli ve 4 çocuk babası İsmail Akkaya, ziyaret ettiği evden çıktığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Akkaya, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkaya’nın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Akkaya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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