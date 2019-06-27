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  3. İzmir'de makilik alanda yangın (Yerleşim yerlerini tehdit ediyor)

İzmir'de makilik alanda yangın (Yerleşim yerlerini tehdit ediyor)

İzmir'de makilik alanda yangın (Yerleşim yerlerini tehdit ediyor)

İzmir’in Tire ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Karatepe mevkiinde çıktı.

Öğleden sonra makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Kısa sürede olay yerine Tire Orman İşletme Şefliği, Bayındır Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Bu arada yangına bir helikopterde havadan müdahale etti.

 Öte yandan, yangının büyümemesi için vatandaşlarda canla ve başla mücadele verdi.

Vatandaşlar, kendi su tankerleriyle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ekipler çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

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