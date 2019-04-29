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  3. İzmir'de koca dehşeti: Uyurken boğularak öldürüldü

İzmir'de koca dehşeti: Uyurken boğularak öldürüldü

İzmir'de koca dehşeti: Uyurken boğularak öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre uykusunda kocası tarafından boğularak öldürüldü.

Kan donduran olay, İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü., hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte mahalleye gitti. Dün akşam saatlerinde köyden dönen aile, yemeklerini yedikten sonra evde biraz vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes yatağına geçti ve uyumaya başladı. Aynı evde talihsiz kadının annesi Şükran Gezgin de yaşıyordu.

Gözü dönmüş koca S.Ü., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yatağından kalktı ve uyumakta olan eşi Hatice Ü.'yü boğmaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz kalan talihsiz kadın, daha sonrada hayatını kaybetti. Olayın ardından tek başına evden ayrılan cani koca, kardeşi G.Ü'yü arayarak durumu anlattı. G.Ü'de durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.Ü.'yü Dallık Mahalle yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

2 ÇOCUK ORTADA KALDI
Kan donduran olayın ardından biri 3 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuk, hem annesiz hem babasız kaldı. Talihsiz kadının yakınları olayı duyar duymaz çiftin evine akın etti. Olay yerinde ortaya atılan iddialara göre kocanın, yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ve bu borçlardan dolayı aile içi sorunlar yaşandığı iddia edildi.  

(İHA)

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