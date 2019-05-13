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İzmir'de kaybolan yaşlı adam aranıyor

İzmir'de kaybolan yaşlı adam aranıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan Hasan Basri Bubur için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 90 yaşındaki demans hastası Bubur, dün akşam saatlerinde kızı Peyman Bubur Baran'ın Çeşme ilçesi Germiyan Yalı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, jandarmadan Bubur'un bulunması için yardım istedi.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri yaşlı adamın en son görüldüğü Germiyan Yalı Mahallesi ve çevresinde arama yaptı.

AKUT Seferihisar Gönüllüsü Vahdi Sarıkaya, AA muhabirine, ihbarı almalarının ardından İzmir AFAD Müdürlüğü, AKUT Seferihisar Gönüllü ekibi ve jandarmadan gelen iz takip köpekleriyle Bubur'u bulmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaşlı adama ait bir iz bulamadıklarını belirten Sarıkaya, ara verdikleri çalışmalara yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden  başlayacaklarını ifade etti.

Peyman Bubur Baran da babasının 1,60 boylarında olduğunu dile getirerek, "Babam demans hastası. Üzerinde gri pantolon ve siyah montu vardı. Kulakları ağır işitir ve yavaş yürür. Babamın bulunması konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

AA

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