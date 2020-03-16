Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3799
  • 7,1437
  • 316.214
  • 89731.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi. İçerisinde bulunan 8 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 RU 716 plakalı midibüs, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


İşte Türkiye'nin Yeni Milli Silahı!

İşte Türkiye'nin Yeni Milli Silahı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray-Beşiktaş derbisi böyle geçti

Ortak devriye yapıldı! Bölgeden gelen ilk kareler...