İzmir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
İzmir'de işçileri taşıyan midibüs devrildi. İçerisinde bulunan 8 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 RU 716 plakalı midibüs, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan 8 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.