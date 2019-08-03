izmir'de halk otobüsü şoförü önce park halindeki araca çarptı sonra sahibini dövdü

İzmir'de ESHOT şoförü Selçuk Sevim, Karabağlar Uzundere Halk Pazarı'na ekmek almaya giden 60 yaşındaki işçi emeklisi Ali Rıza Barkın'ın park halindeki aracına çarptı. Otobüsün aracına çarptığını gören Ali Rıza Barkın ile ESHOT şoförü Selçuk Sevim arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda yaralanan Barkın ve Sevim, birbirlerinden şikayetçi oldu.

EKMEK ALMAYA GİTTİ

Olay Karabağlar Uzundere Otobüs son durağında perşembe günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. ESHOT şoförü Selçuk Sevim, Uzundere son durağına geldiğinde manevra yaparken park halinde bulunan Ali Rıza Barkın'a ait otomobilin sağ arka kısmına çarptı. O sırada pazara ekmek almaya giden Ali Rıza Barkın, otobüsün aracına çarptığını görünce öfkelendi. ESHOT şoförü Selçuk Sevim ile aralarında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada karşılıklı olarak birbirlerini yaralayan Sevim ve Barkın, birbirlerinden şikayetçi oldu.

'ONUN BABASI YAŞINDAYIM'

Yeni Asır'a konuşan Ali Rıza Barkın, "Pazara ekmek almaya gitmiştim. Aracımı da yol kenarına park etmiştim. Telefonla konuşarak otobüs kullanan şoför, hem park halindeki aracıma arkadan çarptı hem de ona ne yaptığını sorduğum için beni dövdü. Ben onun babası yaşında bir adamım. Bu kişilere biz, canımızı emanet ediyoruz. Kendisinden şikayetçi oldum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

(Yeni Asır)