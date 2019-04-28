İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.



Karabağlar'dan Gaziemir'e seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e (17) çarptı.



Sürücü kazanın ardından kaçtı.



Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Yolbilir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Genç kızın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.



Yolbilir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

AA