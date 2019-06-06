İzmir'de hafif ticari araç devrildi: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bergama - Soma karayolunun 14'üncü kilometresinde Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazada sürücüsü ile Özgür, Emine, Arda, Cem, Hülya Türk ve Özlem Türk Uslu ile Cansu, Ceren Uslu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)