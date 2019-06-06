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06 Haziran 2019 Perşembe 16:10 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:10

İzmir'de hafif ticari araç devrildi: 9 yaralı

İzmir'de hafif ticari araç devrildi: 9 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama - Soma karayolunun 14'üncü kilometresinde Helim Uslu yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi.      
Kazada sürücüsü ile Özgür, Emine, Arda, Cem, Hülya Türk ve Özlem Türk Uslu ile Cansu, Ceren Uslu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   

(AA)  

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