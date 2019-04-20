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İzmir'de genç kız silahla vurularak öldürüldü

İzmir'de genç kız silahla vurularak öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde bir genç kız evinde silahla vurularak öldürüldü. Babası da cinayete kurban giden genç kızın katil zanlısı olarak eski erkek arkadaşının arandığı öğrenildi

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Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde oturan Dilan Tutucu'dan (18) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte Tutucu'nun evine giden polis, genç kızın cansız bedenini buldu.

AA'nın haberine göre silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Tutucu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Tutucu'nun ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Genç kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, ikindi vakti Çukur Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilan Tutucu'nun babası Mehmet Ali Tutucu'nun da 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

DHA

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