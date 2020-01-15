Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,882
  • 6,5578
  • 293.459
  • 121147
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bitti

İzmir'de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bitti

İzmir'de feci ölüm: Şaka korkunç sonla bitti

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken boy aynasından kırılan camların boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gencin boynunda ise İngilizce ‘Cut here (Burayı kes)’ yazılı dövme olması ise dikkat çeken rastlantı oldu.

Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Kılıçreis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Destan Arda (25) ve bir arkadaşı şakalaşmak amacıyla birbirlerini kucaklamaya kalkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Destan Arda, boy aynasının üzerine düştü. Arda, aynadan kopan parçaların boğazını kesmesi sonucu kanlar içinde kaldı. Evde bulunan arkadaşları durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Destan Arda'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOĞAZINDA 'BURAYI KES' YAZILI DÖVMESİ VARDI

Öte yandan kırılan aynanın camlarının boğazını keserek ölümüne sebep olduğu Destan Arda'nın boynunda İngilizce 'Cut here (Burayı kes)' yazılı dövmesi acı bir rastlantı olarak dikkat çekti.


Atiye'den sonra Beren Saat'ten yeni proje sürprizi!
Hande Erçel'den ekranlara yeşil ışık
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Sıla ve Hazer Amani'den düğün sonrası ilk paylaşım!
Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' açıklaması!
<p>Tamamı taş malzemeden yapılan evlerden oluşan Şeyh Şaban Köyü, etkileyici görüntüsüyle dikkatleri

Mistik ve Doğal: Şeyh Şaban Köyü Gezi Rehberi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı’da hayat adeta buz kesti!

Şırnak dağları "kar kaplanları" sayesinde aşılıyor