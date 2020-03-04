Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0903
  • 6,7912
  • 321.568
  • 112254
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına yapılan drone destekli operasyonda, 46 kök skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kırsal Eskioba Mahallesi'ndeki bir evin müştemilatında, özel düzenek kuran kişilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi. Evin müştemilatında yapılan aramalarda, 46 kök skunk, 1 pompalı tüfek, 2 kartuş, 36 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA


'Kapadokya'ya gittim, babam beni kapıdan içeri almadı!'
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin kaderi değişiyor!
Hakaret davasında karar çıktı
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
<p> </p>

MSB Açıkladı: 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Emeklilere maaş promosyonunda rakamlar belli oldu

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri Türkiye'de