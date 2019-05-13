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  3. İzmir'de çöken bina çevresine tel örgü çekildi

İzmir'de çöken bina çevresine tel örgü çekildi

İzmir'de çöken bina çevresine tel örgü çekildi

İzmir'in Konak ilçesinde, dün çöken metruk binanın molozlarının etrafına, belediye ekiplerince tel örgü çekilerek, önlem alındı. Mahalle sakinleri ve esnaf ise molozların kaldırılmasını istiyor.

Karataş'ta Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metruk bina, dün sabah saatlerinde çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri geldi. Binadan kopan parçalar bir otomobilin üzerine düşerken, araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de çöken binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Bina önünde park halinde bulunan araçlar, sahiplerine haber verilerek buradan kaldırılması sağlandı. Binanın çökmesi sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Olay sonrasında, Konak Belediyesi'nin ekipleri, moloz yığınının etrafına, üzerinde, 'Can ve mal güvenliğiniz açısından yaklaşmak tehlikelidir' yazılı tel örgü çekti. Çevre sakinleri ve esnaf ise, molozların tamamen kaldırılmasını istediklerini söyledi.

(DHA)

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