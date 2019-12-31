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  3. İzmir'de, aranan 282 kişi yakalandı

İzmir'de, aranan 282 kişi yakalandı

İzmir'de, aranan 282 kişi yakalandı

İzmir'de yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 282 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 16 bin 470 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 282 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. 329 araç ile 167 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde; 7 ruhsatsız tabanca, 122 mermi, 7 kurusıkı, 3 pompalı tüfek, 13 fişek ile 133 gram esrar, 25 gram kokain ve 195 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 2 iş yeri ve kumar oynayan 64 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.

DHA


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