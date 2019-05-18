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  3. İzmir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti. 

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, hareketli botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Irak ve bir Filistin uyruklu yakalandı.        
Alaçatı açıklarında durdurulan lastik botta ise 18 Somali, 8 Suriye, 4 Irak, 2 Eritre ve bir Kongo uyruklunun bulunduğu belirlendi.      
Kıyıya çıkarılan 60 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.     

(AA)

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