İzmir'de 46 kaçak göçmen yakalandı

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışanlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler; 9'u Filistin, 17'si Kongo ve 20'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 46 kaçak göçmeni yakaladı. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)