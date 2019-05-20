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  3. İzmir'de 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 46 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı.

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinköy Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışanlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler; 9'u Filistin, 17'si Kongo ve 20'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 46 kaçak göçmeni yakaladı. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

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