İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili'de lastik botla denize açılan gruba müdahale etti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yunanistan'a geçmeye çalışan 21'i Suriye, 20'si Afganistan ve 4'ü de Filistin uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

AA