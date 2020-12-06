  • $7,8158
  • 9,4809
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Yaşam
  • İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Aralık 2020 Pazar 08:05 | Son Güncelleme:

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD sosyal medya hesabından deprem ilgili paylaşım yaptı.

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 05.50 sıralarında meydana gelen deprem 7.13 kilometre derinlikte oldu.

<p>Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, refakat ve korumakla görevli oldukları Oruç Reis sismik

TSK, Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın Fotoğrafları (27-4 Aralık)

Toros Dağlarında yetişen iğneli andız adece pekmez olarak tüketiliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.