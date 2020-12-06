06 Aralık 2020 Pazar 08:05 | Son Güncelleme:
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabından deprem ilgili paylaşım yaptı.
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 05.50 sıralarında meydana gelen deprem 7.13 kilometre derinlikte oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)
Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİ
Enlem : 37.9218 N
Boylam : 26.0563 E
Derinlik : 7.13 km
Detay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi