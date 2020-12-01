İzmir depreminden yeni görüntü: Sakince Türk kahvesini yudumladı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem anından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. İlk görüntüde depreme bir reklam ajansının ofisinde yakalananlar korkuyla dışarı çıkarken, firma sahibi Murat Akgün ise sakince Türk kahvesini yudumlayıp ofisi öyle terk etti.

DHA'da yer alan haberde il merkezi Şair Eşref Bulvarı üzerinde 8 katlı binanın 5'inci katında yer alan bir reklam ajansının çalışanları da o anlarda korktu. Firmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen anlarda depremle birlikte ofis çalışanları korkup kapıya yöneliyor. Ajans sahibi Murat Akgün'ün soğukkanlılığı ise dikkati çekti.

"SAKİN OLUN" DEYİP KAHVESİNİ İÇTİ

Deprem anında ofisteki diğer çalışanlar korkarken, Akgün sakin kaldı. Masasından kalkıp yan odaya geçen Akgün, personele sakin olmaları gerektiğini söyledi. Ardından depremin sarsıntısının geçmesini bekledi. Sarsıntı sonuna doğru masasına dönen Akgün'ün soğukkanlılığını koruyarak kahvesini içmeye devam etmesi kameraya yansıdı.

"ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİM"

O anları anlatan Murat Akgün, "Deprem hiç beklenmedik bir olay. İş arkadaşımla bir konu üzerinde konuşurken, deprem oldu. Bir anda sarsıldık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda kadın çalışanımız mevcut. İşveren olarak çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım. Arkadaşlarıma sakin olmaları için telkinde bulundum" dedi.

"KAHVEKOLİKLİĞİMİZ DE VAR"

Deprem anında kahvesini içen Akgün, "Sonra döndüm bilgisayarımı kapatayım, telefonumu alayım diye. Depremden az önce kahvem gelmişti. 5'inci kattayız panik yapmamız gerekiyor. Gerçi kahvekolikliğimiz de var. Görüntü tebessüm yarattı" diye konuştu.

Ofis çalışanı grafik tasarımcısı Büşra Kıral (25),"O an şoka girdim. Ne olduğunu anlamadım. Kendime gelince korktum. Murat bey, yanımıza geldi. Sakinleştirdi bizi" dedi. Öte yandan bir diğer görüntüde, kuaför dükkanında vatandaşların korkuyla sokağa koşması yer aldı.