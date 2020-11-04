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  • İzmir depremin mucize çocuğu Ayda'dan "her şey yolunda" pozu
04 Kasım 2020 Çarşamba 10:52 | Son Güncelleme:

İzmir depremin mucize çocuğu Ayda'dan "her şey yolunda" pozu

AA

İzmir depreminin mucize çocuğu 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi'nden "her şey yolunda" pozu verdi.

İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi'nden "her şey yolunda" pozu verdi.

AA'da yer alan haberde Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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