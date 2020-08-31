31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:41 | Son Güncelleme:IHA
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir Bornova'da ormanlık alanda yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.
İzmir’in Bornova ilçesi Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.