İzmir Bornova'da ormanlık alanda yangın

İzmir’in Bornova ilçesi Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.









